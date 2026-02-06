Florence la ballerina novarese che si esibirà alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Questa sera alle 20, lo stadio di San Siro a Milano e Cortina d’Ampezzo si riempiranno di gente per la cerimonia di inaugurazione. Tra gli atleti in scena, c’è anche Florence, la ballerina novarese che si esibirà durante l’evento. È un momento importante per lei e per la città, pronta a mostrare il suo talento davanti a migliaia di spettatori.

