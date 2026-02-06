Flaximan torna a colpire | abbattuto velox sulla Postumia

La notte tra il 2 e il 3 febbraio, qualcuno ha abbattuto un autovelox sulla Sr 53 Postumia a Fontaniva. Ignoti hanno colpito il dispositivo posizionato lungo la strada, lasciando gli agenti di polizia a indagare su chi possa avercela fatta. È il secondo episodio di questo tipo in pochi mesi, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla resistenza dei sistemi di controllo della velocità.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio lungo la Sr 53 Postumia ignoti hanno abbattuto un autovelox a Fontaniva. Siamo in un punto strategico della viabilità sull'alta padovana che porta da Treviso verso Vicenza. Nessuno nell'immediatezza dei fatti si è accorto di movimenti sospetti e nemmeno del.

