Fiumicino al via le procedure di gara per l’ex centrale Enel | riparte l’Auditorium del Mare

A Fiumicino sono partite le procedure di gara per l’ex centrale Enel. Il sindaco Mario Baccini ha annunciato la notizia durante un convegno con le forze di maggioranza. Ora si aspetta l’apertura ufficiale delle offerte e il via ai lavori per l’Auditorium del Mare, un progetto che riaccende l’interesse sulla zona.

Fiumicino, 6 febbraio 2026 – Sono partite le procedure per la gara dell’ex centrale Enel. A darne notizia il sindaco Mario Baccini, durante il convegno con le forze di maggioranza. L’iter dovrà portare all’affidamento dei lavori legati alla trasformazione della struttura che diventerà l’ Auditorium del Mare. L’obiettivo è quello di trasformare il complesso in uno spazio moderno, capace di ospitare eventi culturali, musica, teatro e iniziative congressuali, inserito in una visione più ampia di riqualificazione urbana e di costruzione di un polo della cultura cittadino. La portata economica dell’intervento, negli anni, è stata raccontata come un investimento rilevante: un percorso che punta a dare nuova vita a una struttura rimasta a lungo in disuso, riconsegnandola alla fruizione pubblica e creando un’infrastruttura in grado di rafforzare l’offerta culturale di Fiumicino.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

