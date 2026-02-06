Firenze partono le visite alla scoperta dell’Orsanmichele

A Firenze, le visite guidate all’Orsanmichele partono dal 9 febbraio. Si svolgeranno ogni giorno e sono incluse nel prezzo del biglietto. Il personale del museo accompagnerà i visitatori alla scoperta di questo complesso storico, simbolo delle antiche Arti e delle Corporazioni.

Firenze, 6 febbraio 2025 – Si terranno tutti i giorni a partire dal 9 febbraio, le visite (comprese nel costo del biglietto) a cura del personale del museo per scoprire il Complesso di Orsanmichele, simbolo delle antiche Arti e Corporazioni e luogo di devozione. Le visite permetteranno al pubblico di conoscere i capolavori del Rinascimento fiorentino, come i tabernacoli esterni all'edificio e le grandi sculture di Donatello, Ghiberti, Andrea del Verrocchio esposte al primo piano del museo. Non solo, il percorso narrerà, anche attraverso aneddoti e curiosità, la storia di questo straordinario complesso monumentale e della Madonna delle Grazie, immagine sacra custodita nello splendido Tabernacolo dell'Orcagna, capolavoro d'arte gotica che si trova all'interno della chiesa.

