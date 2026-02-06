La Nazionale italiana di rugby ha deciso di usare il suo palcoscenico al Sei Nazioni 2026 per aiutare i bambini in difficoltà. Durante il torneo, i giocatori hanno promosso la campagna “una Meta per il futuro”, raccogliendo fondi per sostenere l’istruzione in zone colpite da emergenze. La FIR si impegna così a trasformare le mete sul campo in azioni concrete a favore dei più svantaggiati.

Una meta per il futuro: la Nazionale italiana di rugby trasforma le mete in sostegno concreto all’istruzione dei bambini in contesti di emergenza. 06 febbraio 2026 – Prosegue l’impegno della Federazione Italiana Rugby come Emergency Partner dell’UNICEF durante il prossimo Torneo Sei Nazioni 2026 per sostenere l’istruzione di tanti bambini e bambine nel mondo: nelle partite che verranno disputate presso lo Stadio Olimpico a Roma il 7 febbraio contro la Scozia e il 7 marzo contro l’Inghilterra verrà rilanciata l’iniziativa a favore dell’UNICEF “Una Meta per il Futuro”. Nata dalla collaborazione tra UNICEF Italia e Federazione Italiana Rugby, la campagna “Una meta per il futuro” trasforma le mete segnate dalla Nazionale in un gesto concreto di solidarietà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - FIR al fianco dell’UNICEF per la campagna “una Meta per il futuro” durante il torneo Sei Nazioni 2026

Questa mattina il Policlinico Gemelli ha annunciato la sua presenza al torneo Sei Nazioni, scendendo in campo insieme alla Nazionale italiana di rugby.

La Federazione Italiana Rugby (FIR) ha annunciato i 33 giocatori convocati dall'Italia per il Sei Nazioni 2026.

Sei Nazioni U20: Italia col doppio play. Scozia, occhio alla prima linea. L'analisi delle formazioni; Guinness Sei Nazioni 2026, Roma pronta a un nuovo appuntamento con il Torneo; Italrugby, allenamento congiunto con l'Italia U20. Quesada: Momento di crescita reciproca; Serie A Elite maschile: Valorugby a valanga su Colorno, vittoria di peso per Viadana a Mogliano.

