FIR al fianco dell’UNICEF per la campagna una Meta per il futuro durante il torneo Sei Nazioni 2026

6 feb 2026

La Nazionale italiana di rugby ha deciso di usare il suo palcoscenico al Sei Nazioni 2026 per aiutare i bambini in difficoltà. Durante il torneo, i giocatori hanno promosso la campagna “una Meta per il futuro”, raccogliendo fondi per sostenere l’istruzione in zone colpite da emergenze. La FIR si impegna così a trasformare le mete sul campo in azioni concrete a favore dei più svantaggiati.

Una meta per il futuro: la Nazionale italiana di rugby trasforma le mete in sostegno concreto all’istruzione dei bambini in contesti di emergenza. 06 febbraio 2026 – Prosegue l’impegno  della Federazione Italiana Rugby come Emergency Partner dell’UNICEF durante il prossimo Torneo Sei Nazioni 2026  per sostenere l’istruzione di tanti bambini e bambine nel mondo:  nelle partite che verranno disputate presso lo Stadio Olimpico a Roma il 7 febbraio contro la Scozia e il 7 marzo contro l’Inghilterra verrà rilanciata l’iniziativa a favore dell’UNICEF “Una Meta per il Futuro”. Nata dalla collaborazione tra UNICEF Italia e Federazione Italiana Rugby,  la campagna “Una meta per il futuro” trasforma le mete segnate dalla Nazionale in un gesto concreto di solidarietà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

