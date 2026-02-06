Fiorentina-Torino probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina cerca di rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, contro Cagliari e Napoli, e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como. La partita contro il Torino sarà un banco di prova importante per i viola, che devono dimostrare di saper reagire e tornare alla vittoria. I tifosi aspettano una risposta dal campo, sperando che i giocatori trovino la giusta concentrazione.

#Fiorentina - #Torino: Rugani va aspettato. Dal 1’ ancora Pongracic e Comuzzo facebook

Verso #Fiorentina-Torino, Vanoli punta dritto su Moise #Kean che è pronto a tornare dal 1'. Verso una maglia da titolare anche Parisi e Brescianini x.com