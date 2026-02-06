Fiorentina-Torino Baroni non ci sta | Classifica da migliorare ora i fatti
Marco Baroni non le manda a dire e si prepara alla sfida di domani al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico del Torino chiede di migliorare la classifica e si concentra sui fatti più che sulle parole. In conferenza stampa, ha detto chiaramente che i risultati devono arrivare e che la squadra deve cambiare marcia, non solo per questa partita ma anche per il resto della stagione.
Marco Baroni alza il livello della sfida in vista del match del Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico granata, intervenuto in conferenza stampa, ha tracciato la rotta per il prosieguo della stagione, mettendo nel mirino non solo il risultato immediato ma un cambio di mentalità strutturale. Il tecnico ha risposto indirettamente alle aspettative sulla classifica, definendola un elemento che “non piace” e che richiede una crescita collettiva immediata. “Dobbiamo costruire per il futuro”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come la trasferta di Firenze rappresenti un crocevia fondamentale per testare la tenuta caratteriale del gruppo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Torino, Cairo promette: «Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro. Baroni? Ci siamo detti questa cosa»
Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi lavorano insieme per rafforzare il Torino.
Como Torino, il CorSport ci va giù pesante: «Lariani macchina da calcio, granata squadra invertebrata! Baroni sta diventando IL problema»
L'articolo del CorSport di Pippo Russo analizza il match tra Como e Torino, evidenziando la netta vittoria dei lombardi per 6-0.
