Fiorentina-Torino Baroni non ci sta | Classifica da migliorare ora i fatti

Marco Baroni non le manda a dire e si prepara alla sfida di domani al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico del Torino chiede di migliorare la classifica e si concentra sui fatti più che sulle parole. In conferenza stampa, ha detto chiaramente che i risultati devono arrivare e che la squadra deve cambiare marcia, non solo per questa partita ma anche per il resto della stagione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.