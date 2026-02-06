Fiorentina rinnova il contratto del giocatore | tutti i dettagli ufficiali

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Eddy Kouadio fino al 2030. La società ha deciso di blindare il talento, prolungando il legame con il giovane centrocampista. Ora Kouadio resterà alla Fiorentina per molti anni, consolidando il proprio ruolo nel team.

La società fiorentina ha formalizzato il prolungamento del contratto con uno dei giovani talenti emergenti, consolidando il suo impegno verso il futuro. Questo passo strategico mira a garantire continuità e crescita per uno dei difensori più promettenti del settore giovanile, offrendo una stabilità contrattuale fino al 2030 con un’ulteriore opzione per il 2031. Il difensore si è unito alle strutture giovanili della Fiorentina nel 2021, dimostrando da subito qualità e determinazione. Dopo aver completato il percorso nelle categorie giovanili fino alla squadra Primavera, Kouadio ha mostrato ottime prestazioni sotto la guida di Daniele Galloppa, centrando una stagione significativa con **35 presenze**, **due gol** e **un assist**. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

