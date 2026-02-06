fine vita scontro in piemonte tra regione e pro vita per una mera circolare sulle sentenze della consulta

In Piemonte, cresce la tensione tra la Regione e Pro Vita. La polemica nasce da una circolare inviata dalle autorità sanitarie alle Aziende locali, firmata dal direttore Antonino Sottile. La circolare spiega i dettagli tecnici delle sentenze della Corte costituzionale sul suicidio assistito, ma molti la considerano troppo semplice e poco chiara. La discussione si accende e il confronto tra le parti diventa sempre più acceso.

In Piemonte si registra un insolito scontro tra Giunta di centrodestra e associazione Pro Vita. A far esplodere la polemica è una circolare inviata alle Aziende sanitarie locali dal direttore della Sanità regionale, Antonino Sottile, che chiarisce gli aspetti tecnico-giuridici delle sentenze della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. Il documento arriva dopo il caso di un paziente dell’Asl To4, tra Chivassese e Canavese, che pur avendo ottenuto la validazione dei requisiti previsti dalla legge, si era visto negare la possibilità di ricevere farmaci e sostanze potenzialmente utilizzabili per la procedura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Regione Piemonte, guidata dal centrodestra, ha deciso di finanziare farmaci per aiutare le persone a morire.

La Corte costituzionale ha esaminato la legge toscana sul fine vita, dichiarandone la validità nel suo insieme.

