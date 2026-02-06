La Regione Piemonte prenderà in carico i costi dei farmaci e dei dispositivi per il suicidio assistito. Dopo aver approvato le nuove linee di indirizzo, sarà la Regione a pagare il conto, eliminando così i costi per i pazienti che sceglieranno questa strada.

Il Piemonte ha approvato le linee di indirizzo sul suicidio medicalmente assistito. Sarà la Regione a sostenere i costi dei farmaci e dei dispositivi necessari. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Fine vita, in Piemonte sarà la Regione a pagare i farmaci

Approfondimenti su Piemonte Regione

La Regione Piemonte, guidata dal centrodestra, ha deciso di finanziare farmaci per aiutare le persone a morire.

In Piemonte, cresce la tensione tra la Regione e Pro Vita.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fine vita, in Piemonte sarà la Regione a pagare i farmaci

Ultime notizie su Piemonte Regione

Argomenti discussi: Fine vita, in Piemonte la regione paga i farmaci per il suicidio assistito; Richiesta di suicidio assistito nel Torinese, la risposta dell'Asl al paziente gravemente malato: Ha i requisiti, ma si arrangi; Fine vita, dalla Regione il diktat alle Asl: Dovete assistere il paziente nel suicidio; Suicidio assistito negato in Piemonte. Alberto non è più solo. Denunceremo l'Asl To4.

Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una mera circolare sulle sentenze della ConsultaLa circolare esplicativa sulle sentenze della Consulta per il suicidio assistito provoca l'accusa di tradimento politico da parte di Pro Vita ... ilfattoquotidiano.it

Fine vita, Pro Vita & Famiglia: Regione Piemonte diventa radicale e finanzia la morte ai cittadini'La scelta della Regione Piemonte, amministrata dal centrodestra, di trasformarsi in un avamposto radicale finanziando i farmaci per procurare la morte a chi ne fa richiesta è un grave tradimento poli ... adnkronos.com

L’associazione LabOra debutta a Busto Arsizio parlando a Villa Calcaterra del delicato tema del fine vita facebook

Fine vita, in Piemonte sarà la Regione a pagare i farmaci e i dispositivi per la somministrazione. Circolare alle Asl cita sentenza Consulta #ANSA x.com