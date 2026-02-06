Fido in aula | Come trattare gli animali
Questa mattina, nelle scuole primarie Montessori, Cavalcanti e Rodari, è entrato un cane speciale: Fido. Il progetto mira a insegnare ai bambini come comportarsi correttamente con gli animali, coinvolgendo addestratori e cani dell’associazione
Fido entra in classe, per sensibilizzare i bambini a un corretto rapporto con gli animali. È partito il progetto che, inserito nel piano per il diritto allo studio 2025-2026, prevede un ciclo di incontri fra gli alunni delle primarie Montessori, Cavalcanti e Rodari e gli addestratori dell’associazione " Mantrailing Ragiò di Sole ", accompagnati dai loro cani. Il percorso coinvolge un totale di 20 classi e si sviluppa attraverso incontri di un’ora, fra momenti teorici e pratici, per avvicinare i bambini al mondo della cinofilia e promuovere una relazione uomo-animale improntata al rispetto, alla conoscenza reciproca e alla condivisione di regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Fido Scuola
"Di fido mi fido", accordo al Comune
Ieri a Palazzo Zanca è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Di Fido mi fido” tra il Comune di Messina, il Lions Club Internazionale - Distretto 108YB e il Leo Club Messina.
Chivu a Inter TV: «Liverpool in difficoltà? Non mi fido! Gli expected goals vanno trasformati in reti»
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, esprimendo cautela sulla possibile difficoltà avversaria e sottolineando l’importanza di concretizzare le occasioni da gol attraverso gli expected goals.
Ultime notizie su Fido Scuola
Argomenti discussi: Fido in aula: Come trattare gli animali; Vacanze 2026 Con Fido: Hotel Top In Italia Per Famiglie (e Cani Felici!); Perinetti a VN: Salvezza? Mi fido di Paratici/Goretti. Conte ha ragione su una cosa.
Fido in aula: Come trattare gli animaliLo dimostra l’istituzione di un apposito ufficio comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, e quella di un cimitero degli animali, presente ormai da anni tra la via Emilia e via ... ilgiorno.it
, ’ Si è svolto ieri, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “M. Raeli” di Noto, l’incontro promosso dal Lions Club Noto Città del Barocco nell’ambito del service “Di Fido mi fido facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.