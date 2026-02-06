Fido in aula | Come trattare gli animali

Questa mattina, nelle scuole primarie Montessori, Cavalcanti e Rodari, è entrato un cane speciale: Fido. Il progetto mira a insegnare ai bambini come comportarsi correttamente con gli animali, coinvolgendo addestratori e cani dell’associazione

Fido entra in classe, per sensibilizzare i bambini a un corretto rapporto con gli animali. È partito il progetto che, inserito nel piano per il diritto allo studio 2025-2026, prevede un ciclo di incontri fra gli alunni delle primarie Montessori, Cavalcanti e Rodari e gli addestratori dell’associazione " Mantrailing Ragiò di Sole ", accompagnati dai loro cani. Il percorso coinvolge un totale di 20 classi e si sviluppa attraverso incontri di un’ora, fra momenti teorici e pratici, per avvicinare i bambini al mondo della cinofilia e promuovere una relazione uomo-animale improntata al rispetto, alla conoscenza reciproca e alla condivisione di regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ieri a Palazzo Zanca è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa "Di Fido mi fido" tra il Comune di Messina, il Lions Club Internazionale - Distretto 108YB e il Leo Club Messina.

