Fiamma olimpica al Duomo di Milano | un' accensione che emoziona e riscalda da pioggia e freddo i presenti e dà speranza a tutti-VIDEO

Alle 20:40, sotto una pioggia leggera, arriva finalmente la fiamma olimpica al Duomo di Milano. Nonostante il ritardo di un’ora, la cerimonia si svolge in modo semplice e senza problemi di sicurezza. I presenti, nonostante il freddo e le gocce che scendono, assistono emozionati all’accensione, che porta un po’ di calore e speranza in un giorno uggioso. La scena, ripresa dalle telecamere, trasmette un senso di attesa e di entusiasmo per i Giochi che si avvicinano

Erano le 20:40 e, finalmente, sotto una pioggia fine e noiosa, a tratti, senza ombrelli per non oscurare né impacciare le riprese dai tanti telefonini pronti a riprendere il momento, è arrivata, dalla Galleria Vittorio Emanuele, Nicoletta Manni, portando, con 70 minuti di ritardo, l'attesissima fiamma olimpica. Dopo aver attraversato la piazza del Duomo, che, libero da impalcature, si è mostrato all'altezza dell'evento e della sua storica "avvenenza", con le sue guglie rivolte al cielo, l'étoile della Scala ha raggiunto, in poco tempo, il punto dove avrebbe dato vita alla fiamma annunciata e alla prevista celebrazione nel cuore del capoluogo eletto per i giochi olimpici delle olimpiadi Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

