Questa mattina, un gruppo di persone si è radunato in strada per assistere al passaggio della fiaccola olimpica. Molti si sono svegliati presto, pronti a prendere posizione e a vivere un momento speciale, che raramente si ripete. La città ha assistito a una folla compatta lungo il percorso, mentre alcune voci sollevavano polemiche sulla gestione dell’evento.

"Siamo scesi presto, per assicurarci un posto in prima fila. Non capita tutti i giorni di veder passare la fiamma olimpica sotto casa. Peccato che tanta attesa non sia stata ricompensata. Siamo delusi". Genitori, bambini e insegnanti sono rimasti a bocca asciutta, ieri mattina: il corteo con i tedofori che avrebbe dovuto terminare in via Grandi, a Sesto, ha finito in anticipo il suo percorso in via General Cantore. "Decisione dell’ultimo minuto senza avviso, né motivazione". Il viaggio della fiaccola è partito da viale Casiraghi, tra l’entusiasmo di tanti studenti con in mano disegni e bandiere italiane, e ha attraversato tutta la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiaccola nel Nord Milano. Folla in strada (e la polemica)

