Festa di Carnevale in piazza a Fossacesia

Domenica pomeriggio in piazza Fantini a Fossacesia si svolge il Carnevale in movimento, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. La festa comincia alle 16.30 e promette un pomeriggio di giochi e allegria per grandi e piccoli. Attesi tanti partecipanti, pronti a divertirsi in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Approfondimenti su Fossacesia Carnevale Carnevale in piazza a Pontenure: festa, maschere e giochi per tutti Domenica pomeriggio a Pontenure si svolge il Carnevale in piazza Re Amato. Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza, grande festa a Carpi Il Carnevale in Piazza a Carpi torna domenica 1 febbraio, offrendo un evento dedicato a bambini e famiglie. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Presentato il Carnevale di Fossano 2026 Ultime notizie su Fossacesia Carnevale Argomenti discussi: Carnevale 2026, appuntamenti imperdibili! Cosa fare in provincia di Padova; Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Carnevale a Bolzano; IL CARNEVALE A UDINE 2026. Veronetta in festa: domenica torna il Simeon de l'IsoloA Veronetta torna la magia del carnevale: domenica 8 febbraio, andrà in scena la 53esima edizione del Simeon de l'Isolo ... veronaoggi.it Carnevale in Toscana 2026: l'agenda del secondo fine settimanaDomenica 15 febbraio, il borgo di Calenzano Alto si trasforma in un palcoscenico vibrante di storia. Il Carnevale Medievale non è una semplice parata, ma un cerimoniale denso di simbolismo, dove ... nove.firenze.it Carnevale in festa! Ti aspetta una giornata piena di allegria, colori e divertimento per tutta la famiglia! Dalle 15:00 aprono le registrazioni per la nostra sfilata in maschera: recati in area eventi, vicino al palco, per iscriverti. Trucca bimbi: 10:00–13: facebook

