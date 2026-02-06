Ferrovia Milano-Tirano via libera allo studio per i raddoppi selettivi | Ridurremo i tempi di viaggio

La ferrovia Milano-Tirano si prepara a cambiare passo. Dopo anni di proteste e richieste, è partito finalmente lo studio di fattibilità per i raddoppi selettivi dei binari. L’obiettivo è ridurre i tempi di viaggio e migliorare i collegamenti tra le città. Ora si aspetta una risposta concreta per mettere in moto i lavori.

Dopo anni di battaglie e richieste, è finalmente partito lo studio di fattibilità per i raddoppi selettivi dei binari sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. A darne notizia è il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, al termine della seduta della.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Milano Tirano Treni, linea Tirano-Milano: partito lo studio per i raddoppi selettivi Questa mattina la Commissione Infrastrutture e Mobilità ha ricevuto la risposta ufficiale sulla questione dei lavori sulla linea ferroviaria Tirano-Milano. Treni, linea Tirano-Milano: partito lo studio per i raddoppi selettivi dei binari Questa mattina la Commissione Infrastrutture e Mobilità ha ricevuto la risposta alla interrogazione riguardante i lavori sulla linea ferroviaria Tirano-Milano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Tirano Argomenti discussi: Ferrovia Milano-Tirano, via libera allo studio per i raddoppi selettivi: Ridurremo i tempi di viaggio; Linea ferroviaria Milano-Tirano, Fragomeli e Iannotti: Partito lo studio per i raddoppi selettivi che chiediamo da anni; Milano Cortina, la logistica dei Giochi muove mezzo milione di appassionati; Sulla Lecco-Sondrio-Tirano stazioni riqualificate in tempo per le Olimpiadi. Ma i treni viaggiano ancora in ritardo. Ferrovia Milano-Tirano, via libera allo studio per i raddoppi selettivi: Ridurremo i tempi di viaggioRfi avvia il progetto DocFap per potenziare la linea a binario unico. Fragomeli (Pd): Battaglia vinta dopo anni. Zamperini (FdI): 340 milioni già investiti grazie alle Olimpiadi ... leccotoday.it Avviato lo studio per i raddoppi selettivi sulla ferrovia Milano-Tirano: entro giugno le prime indicazioniSecondo quanto reso noto in un comunicato stampa diffuso oggi, 5 febbraio 2026, dal Partito Democratico della Provincia di Sondrio, è stato avviato lo studio tecnico per la realizzazione di «raddoppi ... intornotirano.it Avviato lo studio per i raddoppi selettivi sulla ferrovia Milano-Tirano: entro giugno le prime indicazioni x.com Milano Cortina: ferrovia della Pusteria interrotta per caduta sassi. E' stato istituito un servizio di autobus sostitutivo #ANSA facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.