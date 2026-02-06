FERPI Daniela Bianchi si candida alla presidenza

Daniela Bianchi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza di FERPI. Attualmente segretaria generale dell’associazione, punta a guidare la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiane, fondata nel 1970. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per l’ente, che da oltre mezzo secolo rappresenta i professionisti del settore.

Daniela Bianchi, attuale segretaria generale della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Federazione, storica realtà associativa fondata nel 1970. La candidatura è accompagnata da un documento programmatico, “Agorà FERPI: l’Agenda della Pluralità, percorsi di dialogo, orizzonti di crescita”, già messo a disposizione dei soci, che delinea visione, priorità e proposte operative per il futuro dell’associazione. L’elezione del nuovo presidente FERPI è in programma l’11 aprile, nel corso dell’Assemblea dei soci, che vedrà candidato anche l’attuale presidente, Filippo Nani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

