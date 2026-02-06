fermare il tempo con la lettura

In un’epoca in cui tutto corre veloce, sempre più persone cercano di rallentare attraverso la lettura. Trovarsi con un libro tra le mani diventa un modo per fermare il tempo, per assaporare ogni parola e lasciarsi coinvolgere dalle storie. È un gesto semplice, ma potente, che permette di staccare dalla frenesia quotidiana e di ritrovare un momento di calma.

"Il mondo in cui viviamo va così veloce che si fatica a prendere in mano un testo, assaporare ogni parola e lasciare che le righe di inchiostro scatenino in noi ragionamenti e riflessioni. Oggi abbiamo bisogno di ritrovare il tempo per la lettura e per fermarci ad capire cosa avviene intorno a noi. I quotidiani sono il nostro migliore alleato, soltanto rimanendo aggiornati e informati si stimolano partecipazione e consapevolezza. Come Confartigianato il progetto “Cronisti in Classe“ ci ha entusiasmato fin dal primo momento: i giovani devono imparare a non essere impermeabili a ciò che li circonda, ma a fare domande, cercare risposte e rendersi conto dei mutamenti della realtà attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Partito Comunista Italiano - Federazione Abruzzo critica la lettura dei dati del Piano nazionale esiti 2025 diffusa da Regione e Asl, ritenendola autocelebrativa e poco rappresentativa delle criticità del sistema sanitario regionale.

