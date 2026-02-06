Ferentino Nonna aiutami o mi arrestano Il trucco del finto nipote colpisce ancora

Un giovane ha chiamato la nonna fingendo di essere in pericolo, chiedendole aiuto per evitare l’arresto. La donna, preoccupata, ha chiamato i carabinieri, che hanno scoperto il trucco e fermato il ragazzo. La scena si ripete come un copione già visto, con il falso nipote che sfrutta l’amore della nonna per ingannarla.

Un copione crudele, recitato alla perfezione per far leva sull'amore di una nonna verso il proprio nipote. È accaduto ancora, questa volta a Ferentino (Frosinone), nella mattinata di ieri, 5 febbraio 2026. Vittima del raggiro un’anziana di 86 anni, derubata dei risparmi e dei preziosi di famiglia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Ferentino Nonna Truffa del “finto nipote”: i Carabinieri arrestano in flagranza i presunti responsabili I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno arrestato in flagranza due uomini, di 20 e 30 anni, sospettati di aver preso parte alla truffa del “finto nipote”. Parolise, truffa del “finto nipote”: Carabinieri arrestano due uomini in flagranza I Carabinieri di Montella hanno arrestato in flagranza due uomini coinvolti nella truffa del Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ferentino Nonna Argomenti discussi: Ferentino, Nonna, aiutami o mi arrestano. Il trucco del finto nipote colpisce ancora. Questa sera mi preparo una delle prime ricette che mi ha insegnato mia nonna di Ferentino. Lei la chiamava “la pizza dei poveri”, ma io l’ho sempre trovata buonissima e incredibilmente “ricca”, di quelle che sanno di casa, di poco che diventa tanto È u facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.