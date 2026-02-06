Femminicidio Federica Torzullo nella lettera di Claudio Carlomagno al figlio non c' è nessun pentimento

Claudio Carlomagno ha scritto una lettera al figlio dopo il femminicidio della moglie Federica Torzullo. Nella missiva, l’uomo non mostra alcun pentimento e ribadisce le sue scelte. La vicenda ha sconvolto la comunità, lasciando molte domande aperte sulla gestione della rabbia e sui motivi alla base di un gesto così violento.

Nel caso del femminicidio Federica Torzullo spunta la lettera che Claudio Carlomagno, marito e assassino della donna, ha scritto al figlio. La missiva è stata recapitata ai nonni del bambino. L’avvocato della famiglia Torzullo ha riferito che nel test non ci sarebbe “alcun riferimento al pentimento”. La lettera di Claudio Carlomagno al figlio Carlo Mastropaolo, avvocato della famiglia Torzullo, ha confermato che Claudio Carlomagno ha scritto al figlio dopo il femminicidio della moglie. Il legale ha dichiarato a Mattino Cinque: “Ai nonni del piccolo è stata recapitata una lettera per il bambino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione.

Federica Torzullo, vittima di femminicidio, e i genitori di Claudio Carlomagno, deceduti recentemente, sono al centro di un'indagine che si concentra su una lettera lasciata dall’uomo all’altro figlio.

