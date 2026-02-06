Federica Ubaldi | Sui temi della disabilità serve un’attenzione costante e condivisa

Federica Ubaldi torna a parlare di disabilità. La consigliera comunale ha presentato diverse mozioni per migliorare i servizi, soprattutto per le persone con autismo. Si impegna a mantenere alta l’attenzione su questi temi, chiedendo un’attenzione che sia costante e condivisa.

Accolta la proposta della consigliera comunale per l’istituzione del Disability Check, uno strumento che prevede l’adozione di linee guida trasversali per valutare l’impatto delle politiche pubbliche “Su proposte che riguardano la qualità della vita di tante famiglie – spiega Ubaldi – sarebbe auspicabile un confronto ancora più approfondito. Solo una delle mozioni presentate è stata approvata, mentre le altre non hanno trovato il necessario sostegno, a causa dell'astensione della maggioranza”. La proposta accolta riguarda l’istituzione del Disability Check, uno strumento che prevede l’adozione, da parte degli uffici comunali, di linee guida trasversali per valutare l’impatto delle politiche pubbliche sulle diverse forme di disabilità.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Federica Ubaldi Federica Ubaldi: "Un 2026 di rincari per tanti parmigiani" Nel 2026, molte famiglie parmigiane si troveranno ad affrontare un aumento dei costi della vita, con impatti diretti sulla quotidianità. Le proposte di Federica Ubaldi: “Fattore Famiglia e contributi per i neo-genitori” Federica Ubaldi ha presentato undici proposte sul welfare comunale, tra cui il La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Federica Ubaldi Argomenti discussi: Le telecamere del Ponte Romano non funzionano; Polizia Locale, Ubaldi: Rafforzare l’organico, i servizi e il presidio del territorio; Ponte Romano, Ubaldi: Dal 2018 telecamere mai in funzione - Video; Varo storico del nuovo ponte di Castellina: le immagini dell’operazione. Federica Ubaldi, del Gruppo Consiliare Civiltà Parmigiana facebook Federica Ubaldi: “Spaccate in centro, subito interventi per migliorare la sicurezza” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.