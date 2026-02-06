Federica riconosciuta mamma delle figlie dopo la morte prima volta in Italia La moglie | Mai mollare

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto ufficialmente la maternità di Federica, anche se lei non è più in vita. La decisione arriva il 5 dicembre 2025, quasi un anno dopo la sua morte. La moglie di Federica ha commentato: “Mai mollare”. È la prima volta in Italia che si attribuisce la maternità postuma a una donna scomparsa, aprendo un nuovo capitolo sui diritti delle famiglie e le procedure legali in casi così delicati.

Il 5 dicembre 2025 il Tribunale di Trieste ha riconosciuto dopo la sua morte la maternità di Federica. Con la moglie aveva due bimbe, nate da un percorso di PMA. Emanuela a Fanpage.it: "Così rimarrà ciò che ha sempre fatto per loro". Il tribunale di Trieste ha stabilito per la prima volta in Italia che una madre omosessuale può essere riconosciuta post-mortem. Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto per la prima volta in Italia la maternità di una donna deceduta, grazie alla sua compagna. Sentenza storica: Federica Fontana, archeologa morta nel 2024, è stata riconosciuta post-mortem come "madre intenzionale" delle bambine che aveva avuto con la moglie Emanuela Murgia

