Federica Brignone | Ho commesso alcuni errori devo lavorare ancora tanto sulla fiducia

Federica Brignone ammette di aver commesso alcuni errori e dice di dover lavorare ancora sulla fiducia. Dopo aver concluso la prima prova della discesa libera a Cortina d’Ampezzo, l’atleta italiana ha parlato ai microfoni di Eurosport. Questa sera sarà anche portabandiera dell’Italia nella cerimonia ufficiale. La sciatrice si dice consapevole di dover migliorare e si impegna a lavorare sodo per riprendere fiducia in vista delle prossime gare.

Federica Brignone ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo aver completato la prima prova della discesa libera femminile di sci alpino: a Cortina d’Ampezzo, dove questa sera sarà portabandiera dell’Italia, l’azzurra ha tracciato un primo bilancio di quanto fatto. Le prime impressioni a caldo dell’azzurra: “ Sono contenta. Ho commesso alcuni errori, la neve era molto morbida e non rispondeva bene sotto i piedi. I salti sono un po’ alti, io ho provato ad essere morbida ed a stare sui piedi. Qualcosa è andata bene, qualcosa un po’ meno “. Gli aspetti da migliorare: “ Ho finito la parte di riabilitazione e di ricostruzione del muscolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone torna in gara dopo un periodo di assenza, mostrando segnali di ripresa.

