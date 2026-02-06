Federica Brignone chi è la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026

Federica Brignone sarà la portabandiera dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. La campionessa di sci ha appena preso il via alla sua avventura olimpica, che si annuncia ricca di emozioni. Oggi, venerdì 6 febbraio, si apre ufficialmente la sua corsa verso le medaglie, in una gara che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.

(Adnkronos) – La grande rincorsa è arrivata al traguardo. Federica Brignone sarà una delle protagoniste ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, al via oggi venerdì 6 febbraio. La fuoriclasse azzurra dello sci, reduce da un brutto infortunio, sarà tra i quattro portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi e sfilerà. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Federica Brignone

L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’innovazione senza precedenti: quattro portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura.

Per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono stati selezionati i portabandiera italiani: Arianna Fontana e Federico Pellegrino rappresenteranno Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner saranno i portabandiera di Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Federica Brignone, chi è la portabandiera azzurra alla cerimonia di apertura di Milano Cortina; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Sci alpino; La top-10 italiana di vittorie e podi: Brignone vicina a Tomba, Paris supera Kostner; Crans Montana: Goggia è 2^, Brignone chiude 18^.

Federica Brignone, chi è la portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026La fuoriclasse azzurra dello sci arriva alle Olimpiadi italiane dopo una lunga rincorsa: ecco la sua storia La grande rincorsa è arrivata al traguardo. Federica Brignone sarà una delle protagoniste ai ... adnkronos.com

Federica Brignone, una Tigre portabandiera: dalle lacrime al sogno Milano Cortina 2026Dieci mesi fa un gravissimo infortunio ha messo a serio rischio la sua partecipazione ai Giochi, ma la campionessa azzurra si è rialzata e sarà alfiere con il tricolore. Icona della determinazione, ne ... vanityfair.it

: , Questa foto scattata a Cortina d'Ampezzo è pura poesia sportiva. Sofia Goggia e Federica Brignone, le regine dello sci alpino azzurro, condividono un sorriso complice con Demetrio facebook

Medaglie o non medaglie, per la nostra Federica Brignone è già un successo #HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 #AlpineSkiing #Brignone x.com