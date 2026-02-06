Federica Brignone cautamente ottimista | Devo ritrovare fiducia ma sto lavorando normalmente

Federica Brignone si presenta cautamente ottimista dopo aver completato la prima prova della discesa di Cortina. L’azzurra, che questa sera sarà portabandiera dell’Italia, dice di dover ritrovare fiducia, ma conferma di lavorare normalmente. La sciatrice ha parlato ai microfoni di Eurosport, tracciando un primo bilancio della sua prova.

Federica Brignone ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo aver completato la prima prova della discesa libera femminile di sci alpino: a Cortina d’Ampezzo, dove questa sera sarà portabandiera dell’Italia, l’azzurra ha tracciato un primo bilancio di quanto fatto. Le prime impressioni a caldo dell’azzurra: “ Sono contenta. Ho commesso alcuni errori, la neve era molto morbida e non rispondeva bene sotto i piedi. I salti sono un po’ alti, io ho provato ad essere morbida ed a stare sui piedi. Qualcosa è andata bene, qualcosa un po’ meno “. Gli aspetti da migliorare: “ Ho finito la parte di riabilitazione e di ricostruzione del muscolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone si apre dopo la discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo.

Federica Brignone ammette di aver commesso alcuni errori e dice di dover lavorare ancora sulla fiducia.

