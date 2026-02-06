Farmacia Don Bosco di Asti prepara servizi speciali per febbraio | esami controlli e giornate dedicate

La Farmacia Don Bosco di Asti ha annunciato un calendario ricco di iniziative per il mese di febbraio. Nei prossimi giorni, i clienti potranno prenotare esami e controlli specifici, oltre a partecipare a giornate dedicate alla cura del corpo e del benessere. La farmacia di Piazza Vittorio Veneto 1 si prepara a offrire servizi su misura per aiutare le persone a prendersi cura della propria salute.

La Farmacia Don Bosco di Asti prepara un calendario di servizi speciali per febbraio: esami, controlli e giornate dedicate alla salute e alla bellezza A Asti, nella Piazza Vittorio Veneto 1, la Farmacia Don Bosco** ha predisposto un calendario di eventi e servizi dedicati alla salute e alla bellezza, pensati per offrire ai propri clienti un’esperienza personalizzata e mirata. Le attività si sviluppano in un periodo in cui l’attenzione per il benessere personale trova spazio per un approccio più strutturato: in questo caso, la prevenzione e il controllo medico** diventano parte integrante del programma mensile di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Farmacia Don Bosco

Nella zona di Don Bosco e Appio Claudio a Roma, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di cinque persone e alla segnalazione di altre otto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Farmacia Don Bosco

Argomenti discussi: Festa di San Giovanni Bosco; Soggiorno marino 2026 in Liguria con l’Auser Carmagnola; Le farmacie di turno ad Asti nel mese di febbraio 2026; Barletta - Farmacia territoriale, nuovi disservizi: la denuncia di Marcello Lanotte.

Cercasi Farmacista a Guidonia Farmacia ben avviata a Guidonia (viale Roma 84 00012 Guidonia ) è alla ricerca di un farmacista da inserire nel proprio team. Cerchiamo una persona dinamica, affidabile e con passione per la professione, capace di relazi facebook