Farah sviene al ristorante e viene ricoverata in ospedale

Da iodonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera Farah è stata portata in ospedale dopo aver perso i sensi in un ristorante. La donna si trovava lì quando, improvvisamente, si è sentita male e ha avuto bisogno di assistenza medica. La registrazione di “Io sono Farah” non aveva in programma alcun raddoppio, e la puntata di questa sera di “Colpa dei sensi” con Gabriel Garko e Anna Safroncik era ancora prevista, ma ora si attende di sapere come procederà con il suo ricovero.

N on era previsto alcun raddoppio settimanale di Io sono Farah dopo la puntata di martedì. In seguito al debutto della scorsa settimana, infatti, questa sera su Canale 5 sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi, la serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. A sorpresa, invece, Mediaset ha cambiato le carte in tavola. E pure il palinsesto. Oggi, venerdì 6 febbraio, nella prima serata di Canale 5 torna proprio Io sono Farah, a partire dalle 21:20. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Farah si taglia le vene: succede nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Io sono Farah, anticipazioni puntata 6 febbraio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

farah sviene al ristorante e viene ricoverata in ospedale

© Iodonna.it - Farah sviene al ristorante e viene ricoverata in ospedale

Approfondimenti su Farah Ricovero

Io sono Farah, perché Tahir viene arrestato e Farah vuole divorziare

Dopo gli eventi che hanno segnato la fine della prima stagione, Farah si trova a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

Terrore in Sudafrica: un giocatore viene colpito da una pallonata e sviene

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Farah Ricovero

farah sviene al ristoranteIo sono Farah, anticipazioni puntata 6 febbraio, trama episodioN on era previsto alcun raddoppio settimanale di Io sono Farah dopo la puntata di martedì. In seguito al debutto della scorsa settimana, infatti, questa sera su Canale 5 sarebbe dovuta andare in onda ... iodonna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.