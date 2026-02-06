farah sviene al ristorante e viene ricoverata in ospedale

Questa sera Farah è stata portata in ospedale dopo aver perso i sensi in un ristorante. La donna si trovava lì quando, improvvisamente, si è sentita male e ha avuto bisogno di assistenza medica. La registrazione di “Io sono Farah” non aveva in programma alcun raddoppio, e la puntata di questa sera di “Colpa dei sensi” con Gabriel Garko e Anna Safroncik era ancora prevista, ma ora si attende di sapere come procederà con il suo ricovero.

N on era previsto alcun raddoppio settimanale di Io sono Farah dopo la puntata di martedì. In seguito al debutto della scorsa settimana, infatti, questa sera su Canale 5 sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi, la serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. A sorpresa, invece, Mediaset ha cambiato le carte in tavola. E pure il palinsesto. Oggi, venerdì 6 febbraio, nella prima serata di Canale 5 torna proprio Io sono Farah, a partire dalle 21:20. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Farah si taglia le vene: succede nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Io sono Farah, anticipazioni puntata 6 febbraio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dopo gli eventi che hanno segnato la fine della prima stagione, Farah si trova a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

«Dopo aver tolto tante vite, ho sacrificato la mia». Queste parole, cariche di significato, segneranno un momento cruciale nella storia di “Io sono Farah”. Durante una sparatoria drammatica, Tahir, in un gesto di eroismo senza precedenti, si farà scudo per prote facebook