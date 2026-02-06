fanno irruzione per cercare una coltivazione di cannabis trovano un coccodrillo 38 serpenti 19 lucertole 3 ricci e altri animali

Gli agenti di polizia sono entrati in una casa di Collombatti, nel Nuovo Galles del Sud, lo scorso 5 febbraio. Quello che doveva essere un’operazione antidroga si è trasformato in un vero e proprio safari. I poliziotti cercavano una coltivazione di cannabis, ma hanno scoperto un vero zoo domestico. Dentro l’abitazione hanno trovato un coccodrillo, 38 serpenti, 19 lucertole, tre ricci e altri animali. La scena ha sorpreso tutti, e ora si indaga sul motivo di tanto caos.

Un’ operazione antidroga si è trasformata in un safari. Siamo in Australia dove, lo scorso 5 febbraio, gli agenti di polizia della regione del Nuovo Galles del Sud hanno fatto irruzione a casa di un 39enne, residente nella zona di Collombatti, a circa 400 chilometri a nord di Sydney. I poliziotti si sono recati nell’abitazione dell’uomo alla ricerca di una coltivazione abusiva di cannabis. Una volta entrati, sono rimasti sorpresi. Davanti a loro, infatti, c’erano un coccodrillo lungo 1.2 metri, 38 serpenti tra cui un cobra, 19 lucertole, 3 ricci, 28 cani e 9 gatti. Allo zoo domestico si aggiunge un fucile e la piantagione di cannabis abusiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

