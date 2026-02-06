La famiglia del Bosco ha aggiornato sulla situazione dei figli. Nonna e zia sono andate a trovare i tre nipotini nella casa famiglia di Vasto. La visita si è svolta senza intoppi e i bambini hanno potuto incontrare separatamente Nathan, la zia e la nonna. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre i parenti sperano in un futuro più stabile per i piccoli.

La madre e la sorella di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, sono arrivate a Vasto, accolte da Nathan Trevallion. Dopo un lungo viaggio dall’Australia, le due donne sono riuscite a riabbracciare i loro nipotini. Da quanto emerso resteranno in Abruzzo almeno fino a fine mese, e hanno concordato con i responsabili della casa famiglia due visite alla settimana con i bambini. Secondo il sindaco di Palmoli, la zia starebbe valutando di chiedere l’affidamento dei nipotini. Famiglia nel bosco, nonna e zia dei bimbi a Vasto Due visite a settimana per nonna e zia Ipotesi affidamento alla zia Catherine Birmingham "ostile" Famiglia nel bosco, nonna e zia dei bimbi a Vasto Nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, la madre e la sorella di Catherine Birmingham hanno fatto visita ai loro tre nipotini nella casa famiglia di Vasto dove vivono ormai da mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, le ultime notizie sui figli: "Possono incontrare separatamente Nathan, zia e nonna"

Approfondimenti su Famiglia Bosco

La famiglia nel bosco torna a far parlare di sé.

La questione dei tre bambini cresciuti nel bosco del Chietino coinvolge famiglie, tutori e autorità competenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti.

Famiglia nel bosco, le educatrici dei bimbi: La madre ci deride ed è ostile, papà figura più coincilianteLe educatrici che dal 20 novembre lavorano in casa famiglia insieme ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti hanno dipinto un quadro di conflitto e ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine ostile: la relazione delle educatriciLe educatrici che lavorano nella struttura dove si trovano i tre bambini della famiglia del bosco non gradiscono il comportamento della madre. newsmondo.it

Famiglia nel bosco, è colpo di scena sul caso: l'annuncio sui tre figli (VIDEO) facebook

Anche gli psichiatri dicono che i bambini del bosco devono tornare in famiglia. La cosa somiglia sempre più a un sequestro di persona. x.com