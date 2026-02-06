Famiglia nel bosco la relazione sulla mamma | È ostile ci deride e non vuole vaccinare i figli Dice che i piccoli sono arrabbiati

La famiglia vive isolata in un bosco e ora la relazione degli assistenti sociali mette in luce il rapporto complicato con la madre. Catherine, che ha tre figli, viene definita ancora una volta «ostile». La donna, secondo quanto emerge, si mostra ostile, deride i bambini e si rifiuta di vaccinarli. I piccoli, che vivono con lei, sono arrabbiati e sembrano soffrire questa situazione. La situazione resta sotto i riflettori delle autorità, che monitorano attentamente il caso.

In una nuova relazione degli assistenti sociali della casa-famiglia, Catherine, la madre dei tre cosiddetti “bambini nel bosco”, viene nuovamente descritta come «ostile» nei confronti delle istituzioni che la ospitano e refrattaria alle proposte avanzate dai professionisti della struttura. Il documento, anticipato da "Il Corriere della Sera" e "Il Centro", restituisce il ritratto di una donna esasperata dalla situazione, al punto da suggerire lei stessa l’intervento di uno «psicologo». La relazione «Questo comportamento della figura materna – si legge nel documento – si manifesta con crescente frequenza nei confronti dell’équipe educativa e, nonostante i continui tentativi di instaurare un dialogo e un approccio collaborativo, Catherine assume spesso atteggiamenti ostili e squalificanti, arrivando a deridere i nostri tentativi di mediazione e le spiegazioni fornite». 🔗 Leggi su Leggo.it

Le educatrici che si occupano dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti raccontano di un rapporto complicato con la madre, Catherine Birmingham.

