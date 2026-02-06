Famiglia nel bosco colpo di scena sul caso | Chi vuole chiedere l’affidamento dei bambini

La vicenda della famiglia nel bosco ha fatto un altro passo avanti. Dopo le polemiche e le polemiche, ora si scopre che qualcuno vuole chiedere l’affidamento dei bambini. La notizia arriva dopo settimane di silenzio, e la famiglia si trova di nuovo sotto i riflettori, questa volta per un possibile cambiamento legale. La polizia ha già avviato accertamenti, mentre i giudici devono decidere cosa fare. La situazione resta delicata e ancora tutta da chiarire.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” resta al centro dell’attenzione mediatica non nuovi sviluppo. Nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane è andata in onda un’intervista al sindaco di Palmoli, che ha fatto il punto sugli sviluppi più recenti riguardanti Catherine e i suoi figli, soffermandosi in particolare sull’arrivo in Italia della madre e della sorella della donna. Il primo cittadino ha aggiornato la situazione spiegando: “Sono andate in casa famiglia alle 9:30 e hanno concordato visite settimanali per il lunedì e il giovedì, il lunedì con Nathan e il giovedì solo nonna e zia dei minori, è un aspetto regolamentato e rispetteranno questi orari, adesso stanno ancora a Vasto ma il domicilio lo hanno stabilito nella casa di Armando, quella messa a disposizione in comodato d’uso gratuito, saranno lì fino a fine febbraio, dopo di che è sempre disponibile la casa del Comune che in questi giorni abbiamo finito di arredare e sistemare”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Famiglia Bosco

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, la previsione di Tonino Cantelmi sulla perizia psichiatrica a Nathan e Catherine; Famiglia nel bosco, scontro tra mamma Catherine e la maestra: Quando parla neanche la capisco; Famiglia nel bosco, Garante Infanzia: Allontanamento minori solo in caso di grave pericolo.

Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente sociale: Ostile e non imparzialeLa vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion si apre con un nuovo passaggio formale che rischia di incidere in modo ... thesocialpost.it

Famiglia nel bosco, slitta la perizia psichiatrica per la mancanza dell'interprete del tribunaleLa perizia psichiatrica su Nathan e Catherine, genitori della famiglia nel bosco, slitta per la mancanza dell'interprete del tribunale: il caso. virgilio.it

Anche gli psichiatri dicono che i bambini del bosco devono tornare in famiglia. La cosa somiglia sempre più a un sequestro di persona. x.com

la Repubblica. . L’atto degli avvocati della famiglia nel bosco contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo è tornato indietro, dopo soli cinque giorni: l’ente di ambito non aprirà alcun provvedimento disciplinare nei confronti della professionista su cui negli ulti facebook