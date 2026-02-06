Famiglia nel bosco Catherine riabbraccia la mamma e la sorella

Catherine Birmingham si è ritrovata con la madre e la sorella davanti alla casa-famiglia di Vasto, in Abruzzo. Dopo aver attraversato un momento complicato, le tre si sono strette in un lungo abbraccio, dimostrando di non lasciarsi mai soli nei momenti difficili.

🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, Catherine riabbraccia la mamma e la sorella Approfondimenti su Vasto Famiglia Famiglia nel bosco, la sorella di mamma Catherine: "I miei nipoti non stanno bene, vogliamo che tornino con i genitori" La famiglia nel bosco cerca di tornare alla normalità, ma la situazione resta complicata. Famiglia nel bosco, arriva la sorella di Catherine: i bambini potrebbero tornare in Australia La famiglia nel bosco aspetta con ansia la decisione sulla sorte dei bambini.

