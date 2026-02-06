La famiglia del bosco si scontra ancora con i servizi sociali. La madre, Catherine, continua a mostrare ostilità e a deridere l’equipe che si occupa dei figli. La situazione si infiamma, con accuse di comportamenti squalificanti e un clima sempre più teso tra le parti.

La nuova relazione: “Catherine è ostile e squalificante”. Nuovo capitolo della vicenda della famiglia del bosco. La nuova relazione degli assistenti sociali della casa-famiglia di Vasto, che dipinge Catherine Birmingham Trevallion come una figura sempre più ostile alle istituzioni. Il documento, anticipato da Corriere della Sera e Centro, parla senza mezzi termini di atteggiamenti squalificanti, derisori e contrari alle proposte degli operatori. Secondo quanto riportato, la madre dei tre bambini avrebbe mostrato crescente insofferenza verso l’equipe educativa, respingendo tentativi di dialogo e collaborazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco: “La mamma è ostile e deride l’equipe”, si infiamma lo scontro con i servizi sociali

La famiglia vive isolata in un bosco e ora la relazione degli assistenti sociali mette in luce il rapporto complicato con la madre.

Una famiglia di Palmoli, che vive nel bosco, si trova al centro di una situazione intricata riguardante una bambina con bronchite.

La famiglia nel bosco: “No ai compromessi, vogliamo continuare a vivere così - 06/11/2025

