Famiglia del bosco | La mamma è ostile e deride l’equipe si infiamma lo scontro con i servizi sociali
La famiglia del bosco si scontra ancora con i servizi sociali. La madre, Catherine, continua a mostrare ostilità e a deridere l’equipe che si occupa dei figli. La situazione si infiamma, con accuse di comportamenti squalificanti e un clima sempre più teso tra le parti.
La nuova relazione: “Catherine è ostile e squalificante”. Nuovo capitolo della vicenda della famiglia del bosco. La nuova relazione degli assistenti sociali della casa-famiglia di Vasto, che dipinge Catherine Birmingham Trevallion come una figura sempre più ostile alle istituzioni. Il documento, anticipato da Corriere della Sera e Centro, parla senza mezzi termini di atteggiamenti squalificanti, derisori e contrari alle proposte degli operatori. Secondo quanto riportato, la madre dei tre bambini avrebbe mostrato crescente insofferenza verso l’equipe educativa, respingendo tentativi di dialogo e collaborazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
