Fabrizio Corona torna attivo sui social e non perde occasione per criticare Maria De Filippi. In un post, l’ex paparazzo accusa la conduttrice di censura e solleva dubbi sul suo ritorno online. La polemica si infiamma, e i fan si dividono tra chi lo sostiene e chi difende la conduttrice. Corona ha scelto di riaccendere il confronto, mentre il web si domanda cosa ci sia dietro questa mossa.

Fabrizio Corona è tornato e attacca Maria De Filippi: censura, polemiche e misteri dietro il suo ritorno social. Scopri tutto nel nostro approfondimento. Come un fulmine in un cielo che sembrava essersi schiarito, Fabrizio Corona è tornato a scuotere le fondamenta del gossip italiano. Dopo un periodo relativamente silenzioso, l’ex re dei paparazzi ha fatto un ingresso plateale sulla scena mediatica, e stavolta sembra voler alzare il livello dello scontro. Sparito dai social per qualche giorno, è riapparso più agguerrito che mai, con un messaggio criptico e provocatorio che punta dritto al cuore dell’establishment televisivo: Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Falsissimo Ritorna Online: Le News Su Maria De Filippi!

Approfondimenti su Maria De Filippi

Domenica sera, Belen Rodriguez si presenta a Che tempo che fa e svela alcuni dettagli sulla sua relazione con Maria De Filippi.

#Barbara-D’Urso-Maria-De-Filippi || Falsissimo, il programma su YouTube, presenta la terza puntata dedicata al mondo della televisione italiana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ritorna Online Falsissimo: I Retroscena Di Corona Su Maria De Filippi!

Ultime notizie su Maria De Filippi

Argomenti discussi: Fabrizio Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo con nuove rivelazioni su Mediaset, Alfonso Signorini e Gerry Scotti - fem; Fabrizio Corona, profili social riattivati (anzi no): caos sul web e l’ultima mossa di Mediaset; Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: Rimetto la puntata con cose gravi; Fabrizio Corona e Falsissimo spariti da Instagram: profili rimossi. Cosa sta accadendo.

Corona rilancia Falsissimo online con rivelazioni brucianti e una sfida inattesa.Nuova sfida social tra Fabrizio Corona e MediasetL’ex paparazzo Fabrizio Corona annuncia il ritorno online della puntata di Falsissimo rimossa da Yo ... assodigitale.it

Fabrizio Corona e le accuse a Mediaset, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo per violazione del copyrightViolazione del copyright: in questo modo, Mediaset è riuscita a bloccare l’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona ... virgilio.it

Questo sabato è BLACKOUT! 23 Gennaio 2026 - Falsissimo Party Blackout ritorna questo sabato! Sei pronto per una notte mai vista! Per una serata piena di sorprese Via Portuense 88, Roma (LOOP) facebook

youtu.be/2rGpNutHjpQsi… il terzo ritorno! #falsissimo x.com