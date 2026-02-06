La scoperta questa mattina a Falciano del Massico. Un giovane di 29 anni, Paolo Ianniello, è stato trovato senza vita nel sottopassaggio della stazione ferroviaria. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo. La comunità è sotto shock.

È Paolo Ianniello, giovane imprenditore agricolo di 29 anni originario di Mondragone, l’uomo trovato privo di vita nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Falciano del Massico. La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, quando alcuni pendolari hanno notato il corpo e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonnello Bandelli, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni investigative e i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Falciano del Massico, trovato morto nel sottopassaggio della stazione: Paolo aveva 29 anni

Questa mattina nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico è stato trovato il corpo senza vita di Paolo Ianniello, 29 anni.

Paolo Ianniello, 29 anni, trovato morto nel sottopasso della stazione: disposta l'autopsia

IL NOME E LA FOTO. 29enne trovato morto nel sottopasso della stazione, fissati i funerali

