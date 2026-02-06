Fabrizio Corona ricorre contro lo stop ai video e ‘sbarca’ in teatro
Fabrizio Corona ha deciso di ricorrere contro lo stop ai video. I suoi legali hanno presentato un reclamo contro l’ordinanza del giudice di Milano, Roberto Pertile, che aveva accolto il ricorso di Alfonso Signorini. Corona ora si prepara a tornare in scena, questa volta in teatro.
(Adnkronos) – I legali di Fabrizio Corona presentano reclamo contro l’ordinanza con cui, lo scorso 26 gennaio, il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d’urgenza del conduttore televisivo Alfonso Signorini. Nel provvedimento, il giudice aveva ordinato a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)”, aventi come oggetto il giornalista, al centro di due puntate di Falsissimo su presunti meccanismi opachi nella selezione di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
