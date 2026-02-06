Fabrizio Corona risponde a Mediaset, dicendo di essere sereno. Dopo la denuncia e la richiesta di 160 milioni di euro, l’ex paparazzo si difende e afferma di non essere preoccupato. La vicenda continua a far parlare, con Corona che sceglie di non cedere alla pressione.

Fabrizio Corona replica a Mediaset dopo la denuncia e la richiesta di un risarcimento da 160 milioni di euro. L’azienda del Biscione ha deciso di rispondere in modo deciso all’ex re dei paparazzi dopo l’ultima puntata di Falsissimo, comunicando la volontà di avviare una causa civile. Gli antefatti. La vicenda è iniziata nel dicembre 2025 quando Corona ha dedicato una puntata di Falsissimo, il suo format su YouTube ad Alfonso Signorini, parlando di un presunto “sistema”. Lo scandalo nato da quelle rivelazioni ha portato il giornalista ad autosospendersi da Mediaset, avviando in parallelo alcune azioni legali per fermare la diffusione di nuove puntate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabrizio Corona replica a Mediaset: “Sono sereno”

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona si presenta tranquillo davanti alle telecamere di Non è la TV.

Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, a seguito di recenti eventi coinvolgenti anche Alfonso Signorini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Corona replica a Mediaset: Faccio quello che fate voi da anni, ne ho il diritto; Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Fabrizio Corona replica al comunicato Mediaset accusando Silvio Berlusconi e i figli: Scritte menzogne; Mediaset risponde a Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica.

Mediaset chiede 160 milioni di euro a Corona, la replica dell’ex paparazzo: Atto intimidatorio, non mi spaventanoDopo la causa civile intentata dall'azienda di Cologno Monzese arriva la replica di Corona ... tpi.it

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona: la reazione non si fa attendereIl gruppo di Cologno Monzese annuncia una maxi azione civile da 160 milioni di euro contro l'ex paparazzo. Corona replica. In precedenza aveva parlato di una possibile denuncia per tentata estorsione. movieplayer.it

Fabrizio Corona prova a tornare sui social, profili creati e poi rimossi #ANSA facebook

Mediaset chiede 160 milioni a Fabrizio Corona per danni d’immagine. Se vince, il maxi-risarcimento andrà alle vittime di stalking e cyberbullismo. #Falsissimo #Corona #Mediaset #denuncia x.com