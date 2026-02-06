fabrizio corona come mai sono ricomparsi per poco i profili social intanto fa reclamo e annuncia tour nei teatri

Fabrizio Corona ha riattivato temporaneamente i suoi profili social, sparendo di nuovo poco dopo. L’ex re dei paparazzi aveva fatto reclamo e annunciato un tour nei teatri, ma la sua presenza online è durata solo poche ore. La causa civile di Mediaset e la richiesta di oscurare i profili a Meta avevano portato alla rimozione dei profili. Poi, all’improvviso, sono tornati visibili con tutti i contenuti, lasciando molti a chiedersi cosa stia succedendo.

La battaglia legale è soltanto all’inizio ma c’è qualcosa che non torna sui profili social di Fabrizio Corona che sono stati rimossi dopo la causa civile di Mediaset e la richiesta a Meta di oscurarli: per alcune ore, sia il profilo ufficiale dell’ex re dei paparazzi che quello di “Falsissimo” sono tornati online e tutti con i loro contenuti. Cosa è successo. Nel momento in cui scriviamo, in realtà, i due account ufficiali Instagram (dove Corona è più seguito) non sono più visibili ma per qualche ora è stato possibile rivederli e, in apparenza, con tutti i contenuti compresi video e post. È capitato ed è difficile dare una spiegazione univoca: può essere dovuto alla “bravura” di qualche hacker informatico che, seppur per poco tempo, ha ridato “vita” ai due profili seguiti da milioni di followers ma anche un errore di Meta seppur questa evenienza è certamente la meno probabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Fabrizio Corona ha riaperto brevemente i suoi profili social, dopo che erano stati rimossi in seguito a una causa civile di Mediaset.

Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona, conferma che i profili social dell’ex agente fotografico sono stati cancellati questa mattina.

