Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello al Teatro Eliseo | omaggio jazz a Pino Daniele

Questa domenica sera al Teatro Eliseo c’è stato un concerto speciale dedicato a Pino Daniele. Fabrizio Bosso, alla tromba, e Julian Oliver Mazzariello, al pianoforte, hanno portato in scena un omaggio jazz al cantautore napoletano. La serata ha riunito appassionati di musica e jazz, offrendo un momento di grande emozione e talento.

Una serata unica per gli amanti del jazz e della musica di Pino Daniele: domenica 8 febbraio, il Teatro Eliseo ospiterà un incontro speciale tra due grandi protagonisti del panorama jazz italiano: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. I due artisti offriranno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Pino Daniele L’omaggio di Bosso a Pino Daniele. Alla Magia "Il cielo è pieno di stelle" Continuano gli appuntamenti domenicali a Villa La Magia di Quarrata, con la rassegna di musica dal vivo nel suggestivo salone affrescato. Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele al Teatro Lazzari Felici Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pino Daniele Argomenti discussi: Let's Get Lost, chiusura il 6 febbraio con omaggio a Pino Daniele; Teramo: concerto di chiusura Let’s Get Lost con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello; BOSSO E MAZZARIELLO CHIUDONO LET’S GET LOST CON UN OMAGGIO A PINO DANIELE; Avellino, caos al concerto di Rea: è ressa per un ingresso. A Praga un concerto omaggio a Pino DanieleLa musica di Pino Daniele sarà protagonista del concerto 'Il cielo è pieno di stelle', organizzato a Praga dall'Istituto Italiano di Cultura. Suoneranno Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazz ... ansa.it Musica: Fabrizio Bosso chiuderà il Castelbuono Jazz FestivalSi chiuderà ufficialmente domenica la 28/a edizione del Castelbuono Jazz Festival: l'esibizione del trombettista Fabrizio Bosso, accompagnato dal pianista Julian Oliver Mazzariello, farà da appendice ... ansa.it È passata una settimana dall’evento di Alessandro Scala Quartet Ft. Fabrizio Bosso Un piccolo riassunto di quello che è successo! Prossimo appuntamento musicale: Giovedì 19 Febbraio con omaggio a Teo Ciavarella #teociavarella #osteriapassa facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.