Exit 8 l' incubo metropolitano giapponese del famoso videogioco si presenta col suo primo trailer

Questa mattina è stato diffuso il primo trailer di Exit 8, il film tratto dal famoso videogioco. Diretto da Genki Kawamura, il film mostra un thriller semplice e teso, ambientato in un lungo corridoio della metropolitana. La scena si svolge tutta nello stesso spazio, creando un senso di claustrofobia che richiama l’originale videogioco. La produzione promette un’esperienza intensa, con un ritmo serrato e poche distrazioni, per catturare lo spettatore fin dai primi istanti.

Diretto da Genki Kawamura, il film porta sul grande schermo un thriller minimale ambientato in un corridoio della metropolitana senza fine. Un corridoio, poche regole e l'ossessione di non sbagliare: Exit 8 arriva al cinema con un trailer che promette un'esperienza tesa e ipnotica, capace di trasformare la semplicità di un videogioco in un viaggio mentale dove ogni dettaglio può diventare una trappola. Un corridoio infinito e regole spietate: dal videogioco allo schermo Il primo trailer di Exit 8 offre finalmente uno sguardo concreto all'adattamento cinematografico di uno dei videogiochi più discussi degli ultimi anni.

