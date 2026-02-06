Exclusive-Some UAE companies pull out of defence show in Saudi Arabia as tensions linger

Alcune aziende degli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di ritirarsi da una grande fiera della difesa in Arabia Saudita. La decisione arriva in un momento di tensioni tra i due paesi, che continuano a influenzare le relazioni commerciali e gli accordi di settore. Le aziende coinvolte non hanno ancora commentato pubblicamente, ma la scelta di abbandonare l’evento ha già fatto discutere nel settore.

The World Defense Show is set to take place in the Saudi capital of Riyadh from February 8-12. It was not immediately clear if all the UAE participants involved in the country pavilion had withdrawn. There was no immediate comment by the UAE foreign ministry or the Saudi government media office on the matter. Il World Defense Show si terrà nella capitale saudita di Riyadh dall’8 al 12 febbraio. Non è stato immediatamente chiaro se tutti i partecipanti degli Emirati Arabi Uniti coinvolti nel padiglione del Paese si siano ritirati. Non ci sono stati commenti immediati da parte del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti o dell’ufficio stampa del governo saudita sulla questione. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Exclusive-Some UAE companies pull out of defence show in Saudi Arabia as tensions linger Approfondimenti su UAE Saudi Saudi Arabia deploys cash and clout in Yemen after ousting UAE L’Arabia Saudita ha iniziato a rafforzare la sua presenza in Yemen dopo aver allontanato gli Emirati Arabi Uniti dalla regione. Harder Digital secures new €25 million orders from major defence companies Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su UAE Saudi Exclusive: Some UAE companies pull out of defence show in Saudi Arabia as tensions lingerSome UAE companies have pulled out of a major defence show taking place in Saudi Arabia, two sources with direct knowledge of the matter told Reuters, the latest sign that a rift between the two Gulf ... reuters.com UAE-BasedIAN Sustainable Solutions Secures Exclusive GCC Deal With A Global Solar Panel Manufacturer(MENAFN- Mid-East Info) (Dubai, Shenzhen) - IAN, the wholly-owned renewable energy arm of AG Holding, a prominent UAE Holding Company and a family office, has entered into a strategic distribution ... menafn.com [] Some of Monaco’s most exclusive properties are never publicly listed. Off-market real estate offers access to rare opportunities through trusted networks, discreet negotiations and tailored conditions, especially for High Net Worth Individuals seeking privac facebook

