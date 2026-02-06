Ex sindaco Raggini colleziona 5mila statuine di Babbo Natale per una mostra pubblica
Un ex sindaco di Longiano ha riunito in casa sua 5.000 statuine di Babbo Natale. La passione nasce dai regali fatti ai nipoti, ma nel tempo si è trasformata in una collezione di grande valore. Ora, Raggini vuole esporla pubblicamente per farla vedere a tutti.
**Un’ex sindaco di Longiano ha collezionato 5.000 Babbi Natale. La sua passione, nata da regali ai nipoti, ormai è una vera e propria collezione d’arte.** Giorgio Giuseppe Raggini, ex sindaco di Longiano tra il 1992 e il 2004, vive oggi nella frazione di Balignano, in provincia di Cesena, e non si stanca di parlare di quei piccoli personaggi in legno, plastica o ceramica che lo seguono da oltre trent’anni. Non è soltanto un hobby, è un’attività di raccolta e conservazione che ha trasformato il suo appartamento in un museo privato. La sua collezione, ormai formata da oltre cinquemila pezzi, è stata pensata per essere mostrata in una galleria pubblica, sebbene finora nessuna mostra abbia ancora visto la luce.🔗 Leggi su Ameve.eu
La passione dell'ex sindaco Raggini: "Colleziono statuine di Babbo Natale, ne ho 5mila e vorrei esporle"
