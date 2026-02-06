Ex sindaco Raggini colleziona 5mila statuine di Babbo Natale per una mostra pubblica

Un ex sindaco di Longiano ha riunito in casa sua 5.000 statuine di Babbo Natale. La passione nasce dai regali fatti ai nipoti, ma nel tempo si è trasformata in una collezione di grande valore. Ora, Raggini vuole esporla pubblicamente per farla vedere a tutti.

**Un’ex sindaco di Longiano ha collezionato 5.000 Babbi Natale. La sua passione, nata da regali ai nipoti, ormai è una vera e propria collezione d’arte.** Giorgio Giuseppe Raggini, ex sindaco di Longiano tra il 1992 e il 2004, vive oggi nella frazione di Balignano, in provincia di Cesena, e non si stanca di parlare di quei piccoli personaggi in legno, plastica o ceramica che lo seguono da oltre trent’anni. Non è soltanto un hobby, è un’attività di raccolta e conservazione che ha trasformato il suo appartamento in un museo privato. La sua collezione, ormai formata da oltre cinquemila pezzi, è stata pensata per essere mostrata in una galleria pubblica, sebbene finora nessuna mostra abbia ancora visto la luce.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Raggini Longiano

Giorgio Giuseppe Raggini, ex sindaco di Longiano, ha svelato di averne collezionate più di 5.

La Reggia di Caserta si prepara a brillare durante le festività natalizie con un ricco programma di eventi, tra cui le tradizionali statuine dei presepi di corte e una mostra dedicata alle regine.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Raggini Longiano

Argomenti discussi: La passione dell’ex sindaco Raggini: Colleziono statuine di Babbo Natale, ne ho 5mila e vorrei esporle; La passione dell’ex sindaco Raggini | Colleziono statuine di Babbo Natale ne ho 5mila e vorrei esporle.

La passione dell’ex sindaco Raggini: Colleziono statuine di Babbo Natale, ne ho 5mila e vorrei esporleUn hobby che viene da lontano: Ho cominciato regalandoli ai miei nipoti, poi quando smettevano di giocarci io li riprendevo e li riportavo a casa. Ora li acquisto in mercatini in Italia e all’estero ... msn.com

Abbiamo tutti scritto una letterina a Babbo Natale (con risultati alterni), e in D'Altro Canto del 19 dicembre ognuno ha raccontato le sorprese ricevute nell'infanzia, non sempre esattamente corrispondenti alle richieste fatte. Ma i tempi cambiano, e - come ci inse facebook