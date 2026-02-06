Ex Milan e attuale Roma addio vicino | il Besiktas chiude i dettagli

Il Besiktas sta per chiudere l’accordo con la Roma per il prestito di un portiere. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Il giocatore, ex Milan, si prepara a cambiare squadra in vista della nuova stagione.

Nel contesto del calciomercato in scadenza, cresce l'interesse per una trattativa che riguarda un portiere di proprietà della Roma. Il Besiktas sarebbe pronto a definire l'ingresso di Devis Vasquez, portiere con esperienza formativa in Italia tra Milan ed Empoli, nel proprio organico. L'operazione rientra in una cornice di finalizzazione rapida, con la possibilità di una formula prestito con diritto di riscatto e la concomitante definizione della documentazione necessaria per formalizzare il trasferimento. Le interlocuzioni tra le parti si sono intensificate nelle ore precedenti, con discussioni mirate a una soluzione di trasferimento in prestito accompagnata dall'opzione di riscatto.

