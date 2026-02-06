Ex Linificio cantiere in ritardo | costi lievitati a 26 milioni di euro Il tetto sta per essere completato

Il cantiere dell’ex Linificio a Lodi va avanti, ma i lavori sono in ritardo. Dovevano finire a giugno, invece il completamento si allunga e i costi sono saliti a 26 milioni di euro. Ora si lavora per mettere il tetto, mentre il progetto del nuovo Polo museale, chiamato “Opificio della Cultura”, continua a prendere forma.

Lodi – Il cantiere dell’ex Linificio di Lodi entra in una fase decisiva. A pochi mesi dalla scadenza originariamente prevista per giugno, i lavori non sono ancora conclusi, ma il progetto del futuro Polo museale e culturale – destinato al titolo di “ Opificio della Cultura“ – continua a prendere forma. In questi giorni si sta infatti completando quella che dovrebbe essere la copertura esterna dell’edificio, dopo la chiusura dell’involucro delle facciate. Il cantiere. «È stato chiuso l’involucro esterno a livello di facciate. Stiamo completando la copertura che per il 90% è realizzata e stiamo procedendo sulle opere ingegneristiche di sottoservizi sulle aree esterne – spiega il geometra Massimo Viadana, direttore tecnico di cantiere –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lod CAST. . Siamo stati all'interno del cantiere dell'ex Linificio che diventerà il nuovo museo civico di Lodi. Sta prendendo così vita, passo dopo passo, un progetto ambizioso e utile per la città, dopo un'importante e impegnativa riqualificazione dell'area. Ab facebook