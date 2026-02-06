Eventi | un Weekend di cultura sportiva a Bollate e Le donne e le Olimpiadi a Baranzate

Questo fine settimana, Bollate si anima con il “Weekend di cultura sportiva”, una serie di eventi dedicati ai giochi olimpici. La città invita i cittadini a scoprire storie, sport e tradizioni legate alle Olimpiadi, con incontri e iniziative che si svolgono dal 12 al 15 febbraio. A Baranzate, invece, si parlerà di donne e Olimpiadi, un momento per riflettere sul ruolo femminile nello sport e nelle competizioni internazionali. Due appuntamenti diversi, ma entrambi pensati per coinvolgere e informare la comunità locale.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un'occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant'anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell'area di Malpensa per l'arrivo delle autorità statunitensi in. Un vero e proprio "supermarket" della droga nascosto in un appartamento di via Martinazzoli, a.

