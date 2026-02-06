Evasione da 2,5 milioni di euro nove Rom denunciati

Tra le mani della Guardia di Finanza sono finiti nove Rom coinvolti in un giro di evasione fiscale da 2,5 milioni di euro. Gli investigatori hanno scoperto che due aziende che si occupano di commercio di rottami ferrosi avevano manipolato i bilanci per nascondere i guadagni. Le verifiche hanno portato alla denuncia dei responsabili, con l’accusa di aver evaso enormi somme di denaro. La vicenda si aggiunge a una serie di controlli in un settore spesso sotto la lente degli inquirenti.

La Guardia di Finanza di Asti, su mandato del tribunale, ha sequestrato due milioni e mezzo di euro provenienti da un collaudato sistema di evasione fiscale e trasferimento fraudolento di beni. Nove persone sono state denunciate, tutte di etnia rom e legate da vincoli familiari. Tra le varie irregolarità commesse, c'erano i bilanci truccati di due aziende che commerciavano rottami ferrosi: venivano gonfiati i costi in modo da ridurre la base imponibile e quindi pagare meno tasse.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di oltre due milioni di euro a carico di un imprenditore ternano, coinvolto in un’indagine per evasione fiscale nei settori immobiliare e creditizio.

