Evade dai domiciliari per chiedere una sigaretta a un passante | assolto 34enne

Un uomo di 34 anni è stato assolto dal giudice Antonella Ciraulo perché ha lasciato i domiciliari per chiedere una sigaretta a un passante. La corte ha deciso che il fatto era di scarsa gravità e non meritava una condanna. Il cittadino egiziano, che era agli arresti domiciliari, ha spiegato di aver avuto bisogno di uscire per un gesto semplice. La decisione arriva dopo che il giudice ha valutato che non si trattava di un reato serio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.