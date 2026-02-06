Evade dai domiciliari per chiedere una sigaretta a un passante | assolto 34enne
Un uomo di 34 anni è stato assolto dal giudice Antonella Ciraulo perché ha lasciato i domiciliari per chiedere una sigaretta a un passante. La corte ha deciso che il fatto era di scarsa gravità e non meritava una condanna. Il cittadino egiziano, che era agli arresti domiciliari, ha spiegato di aver avuto bisogno di uscire per un gesto semplice. La decisione arriva dopo che il giudice ha valutato che non si trattava di un reato serio.
Il giudice Antonella Ciraulo ha assolto “per particolare tenuità del fatto” un cittadino egiziano di 34 anni accusato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era stato denunciato il 10 luglio 2024 dopo un controllo della polizia nella comunità dove stava scontando una pena in regime di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
