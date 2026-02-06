Europei di Pallanuoto il Setterosa è sconfitto dalla Grecia | arriva la quarta posizione

Questa mattina a Funchal il Setterosa di Coach Silipo perde contro la Grecia nella finale per il terzo posto agli Europei di Pallanuoto. L’Italia si ferma al quarto posto, con un risultato di 15-8, lasciando il podio e la medaglia alla squadra ellenica.

Funchal – Piazza la quarta posizione agli Europei di Pallanuoto il Setterosa di Coach Silipo. L’Italia chiude, ai piedi del podio, dunque, la competizione continentale a Funchal, perdendo con la Grecia 15-8. Le elleniche, già campionesse iridate, prendono il largo già nel primo periodo parziale con il punteggio di 5-1. Resta poi netto il dominio in acqua sulle Azzurre, fino alla conquista del bronzo. L’Olanda vince il titolo europeo sull’Ungheria, dopo aver vinto ai rigori 15-13. E le magiare sono seconde. Il Setterosa torna a casa e ripartirà per i prossimi impegni internazionali. Dall’1 al 6 maggio è in programma la World Cup (preliminare della Division I) a Rotterdam.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Europei Pallanuoto

Il Setterosa perde all’esordio degli Europei di pallanuoto a Funchal.

La nazionale italiana di pallanuoto femminile subisce un’altra sconfitta pesante contro la Grecia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Europei Pallanuoto

Argomenti discussi: Europei pallanuoto, l'Italia perde contro l'Olanda 8-4. Rivincita con la Grecia per la medaglia di bronzo; Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto femminile 2026: orari, avversarie, tv, streaming; Europei di Pallanuoto, l’Italia a caccia della medaglia di bronzo: con la Grecia per salire sul podio; Europei di Pallanuoto femminile: niente bronzo per il Setterosa, la Grecia si impone 15-8.

LIVE Italia-Grecia 8-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che chiude al quarto postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 19.20 Si segnalano le 4 reti di Bettini, 2 ... oasport.it

Europei di Pallanuoto femminile: niente bronzo per il Setterosa, la Grecia si impone 15-8Si chiude senza medaglia l’avventura del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile di Funchal. Nella finale per il terzo posto, la Grecia, campione del mondo in carica e detentrice della World Cu ... lamilano.it

Il bilancio finale del ct Carlo Silipo e di Dafne Bettini dagli Europei di Funchal #azzurre #pallanuoto #setterosa #europeanchampionship facebook

DIRETTA LIVE Seguite con noi la seconda semifinale degli Europei di pallanuoto femminile! x.com