L’Olimpia Milano respira grazie a una palla recuperata all’ultimo secondo. La squadra italiana stava rischiando di perdere contro Villeurbanne, ma la sirena ha fatto la differenza. La partita si chiude con un punteggio molto stretto, e i milanesi si sono salvati per appena un punto.

6 febbraio 2026 – Per una volta la fortuna arride all’ Olimpia Milano. La sirena suona e cancella la schiacciata che sarebbe stata vincente del Villeurbanne. Invece a vincere sono i meneghini per 76-77, ancora una volta molto belli per 30 minuti e deleteri nell’ultimo periodo. Terza vittoria consecutiva e così i biancorossi provano a coltivare la fiammella per rimanere in corsa approfittando anche dai risultati dagli altri campi ritornando a solo una vittoria di distanza dai play-in (al momento davanti con 15 successi ci sono Monaco e Zalgiris). I milanesi hanno giocato una partita concreta, ancora per 30 minuti ed ancora hanno giocato un ultimo quarto sciagurato (23-10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, l’Olimpia si salva sulla sirena: Villeurbanne battuta per appena un punto

Approfondimenti su Eurolega Olimpia

Questa sera l’Olimpia Milano affronta in trasferta l’ASVEL Villeurbanne, nella partita valida per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

Stasera si gioca una partita fondamentale per l’Olimpia Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Eurolega Olimpia

Argomenti discussi: Eurolega, l'Olimpia Milano si rialza e ritrova la vittoria: Partizan ko 85-79; Eurolega, Milano vince e convince: facile vittoria col Baskonia, Booker protagonista; Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano piega il Partizan Belgrado 85-79; Milano tira il fiato e rompe la serie negativa: Partizan battuto 85-79.

EuroLega, 27ª giornata: Il tap-in dell’Asvel non è valido per 0.1! L’Olimpia Milano domina, vince, rischiando il suicidioAsvel Villeurbanne e Olimpia Milano si affrontano nel 27esimo turno di EuroLega. QUINTETTO ASVEL VILLEURBANNE: Watson, Angola, Seljaas, Eboua, Traore. basketinside.com

Basket: Milano, brivido e vittoria! L’Olimpia si salva contro l’ASVEL, rilancia la corsa play-in di EurolegaVittoria fondamentale, seppur soffertissima, per l'EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. L'Olimpia di Peppe Poeta resiste al ritorno dell'ASVEL ... oasport.it

Olimpia e Virtus incontrano Asvel e Olympiacos: dove vedere le partite in tv e streaming #SkySportBasket #Eurolega #OlimpiaMilano #VirtusBologna x.com

Reduce dalla finale raggiunta l'anno scorso, e da due edizioni della Next Gen Eurolega di spessore, l’Olimpia Milano si cimenta al massimo livello europeo con la tappa all’Orange Arena di Ulm, in Germania, dal 6 all'8 febbraio. La squadra meneghina, in ass facebook