Estrazione Superenalotto oggi 6 febbraio 2026 | i numeri vincenti

Questa sera alle 20 si svolge l’estrazione del Superenalotto. I giocatori sono in attesa di scoprire se i numeri estratti portano loro la fortuna. L’evento si tiene questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, in un clima di grande attesa tra chi spera di vincere il jackpot.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 6 febbraio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 6 febbraio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/01/2026

