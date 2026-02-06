Esplora la sfida verde di Cem dedicata ai più giovani

Questa mattina è partita la nuova edizione di Esplora, il concorso di Cem rivolto agli studenti. Le scuole si sfidano a colpi di idee e progetti per l’ambiente, tra attività a scuola e nelle case. La gara mira a coinvolgere i giovani e sensibilizzarli sui temi della sostenibilità. Sono già molte le classi che hanno iniziato a lavorare, sperando di vincere premi e di imparare qualcosa di utile per il futuro.

Una sfida tra scuole sull’ambiente: torna Esplora, il concorso di Cem fra casa e supermercato dedicato agli studenti. È un pezzo del progetto di educazione ambientale che coinvolge ogni anno più di 7mila ragazzi del territorio. Per i partecipanti un quiz a tema, dopo aver passato in rassegna gli ambienti che frequentano tutti i giorni – casa, classe, parco – con un occhio alla sostenibilità. Sessanta domande pensate "per stimolare la competizione e far crescere i giovani sui temi ‘green’, in particolare acqua, pattumiera, consumo responsabile e conoscenza degli Obiettivi dell’ Agenda 2030 Onu - spiega il gestore del ciclo rifiuti nell’Est Brianza -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

